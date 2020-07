Ecologiștii români ies în stradă pentru proiectul care ar fi interzis tăierile de păduri timp de 20 de ani. Marius Necula (PER): A fost căsăpit în Parlament. Există o conivență între autorități și cei care distrug fondul forestier

Marius Necula, prim-vicepreședintele Partidului Ecologist Român (PER), a anunțat că ecologiștii români vor ieși în stradă, săptămâna viitoare, pentru că deși au încercat să promoveze o lege care să interzică tăierea materialelor lemnoase din pădurile României pentru următorii 20 de ani – ar fi acceptat și 10 – proiectul a fost „căsăpit” în Parlamentul României.

