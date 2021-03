Edilul unei comune din Dolj a dat petrecere chiar în Primărie. „Domnule primar, cetăţenii stau în casă!” (VIDEO)

Petrecere cu alcool şi jocuri de noroc la o primărie din judeţul Dolj. Mai exact, edilul şi câţiva angajaţi ai Primăriei din Greceşti au dat un chef, în plină pandemie, chiar în instituție. Cel care i-a reclamat la Poliţie este un consilier din comună. Imediat ce petrecăreţii au aflat despre reclamaţie, au spart petrecerea, însă Poliţia a deschis o anchetă în acest caz, informează B1 TV.

„Uitaţi angajaţii Primăriei, noaptea stau în Primărie. Uitaţi adevărul! Se pare că nimeni nu-şi face treaba niciodată. Este ora 22.00, în timp ce cetăţenii stau în casă, angajaţii Primăriei... Sunt şi eu curios să văd ce fac sus. Joacă poker, beau...”.

