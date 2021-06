Eduard Novak (MTS) confirmă tensiunile dintre Răzvan Burleanu și legendele fotbalului românesc, după scandalul de la EURO: „Există și au existat tot felul de conflicte"

Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, a reacționat în urma scandalului iscat la EURO, după ce pe Arena Națională, la partida Macedonia de Nord - Austria, legendele fotbalului românesc, Gică Popescu și Gică Hagi au fost trimiși la tribuna a doua.

În opinia oficialului Guvernului, prea multe discuții pe marginea acestui subiect nu se justifică. Totodată, el a recunoscut că între FRF și fostele glorii ale fotbalului românesc există anumite tensiuni.

„Cred că s-a creat prea multă vâlvă pe acest subiect. Părerea mea e că este greu să mulțumești pe toată lumea. Eu nu apăr FRF, dar e greu să mulțumești pe toată lumea, adică cine stă acolo, cine stă mai jos. Și normal că între FRF și fostele glorii ale fotbalului există și au existat tot felul de conflicte. Nu vreau, sincer, să mă implic foarte mult”, a declarat Novak la Digi24.

Explicația FRF, în contextul scandalului de la EURO

Suporterii au reacționat virulent după ce la meciul dintre Macedonia de Nord și Austria, găzuit pe Arena Națională, mai mulți politicieni au ocupat fotoliile VIP, în timp ce mari fotbaliști, precum Gică Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu au fost trimiși de FRF la tribuna a doua.

„Pentru mine a fost o surpriză foarte mare că am primit un loc la tribuna a doua. Ce să spun? Nu am cuvinte. Din păcate, am fost repartizat în acea zonă. Chiar l-am sunat pe Gică Popescu și l-am întrebat unde are bilet. Mi-a zis că la tribuna a doua”, a fost reacția lui Munteanu.

Hagi și Popescu s-au arătat și ei dezamăgiți, dar nu au oferit prea multe comentarii, probabil pentru ca tensiunile să nu escaladeze, în condițiile în care România se află pe harta Europei, în calitate de țară organizatoare.

FRF s-a apărat și a declarat că nu este răspunzătoare de repartizarea locurilor. Astfel, Federația condusă de către Răzvan Burleanu a aruncat vina pe UEFA, care se ocupă de ticketing.

De asemenea, FRF a precizată că nu a avut locuri la tribuna VIP și că a făcut o cerere de cumpărare de zeci de bilete la UEFA, pentru a invita 60 de mari fotbaliști la meci.