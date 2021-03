Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a anunțat că o măsură care ar putea fi luată este posibilitatea efectuării testelor antigen rapide în farmacii de către personalul calificat al acestora.

"În şedinţa de Guvern am aprobat câteva lucruri importante, unul dintre ele este instituirea cadrului legal pentru testarea în farmacii. În perioada următoare şi chiar mâine avem discuţii la Ministerul Sănătăţii cu reprezentanţi ai farmaciilor pentru ca testarea rapidă antigen să se poată face în farmacii. E un pas important care merge, dacă vreţi, către testare în masă, testarea oricui are această nevoie sau are această dorinţă, iar asta se va putea face la un preţ foarte scăzut", a declarat Vlad Voiculescu, după şedinţa de Guvern.

De asemenea, măsura apare și în Raportul de activitate pus pe masa premierului de ministrul Sănătății: "Pentru creșterea accesibilității populației la testare, testare corectă se face de către personal medical, raportare corectă și eliberare a unor indicații de conduită medicală adecvate persoanelor testate".

Testele rapide antigen pentru diagnosticul COVID-19 nu pot fi vândute în farmaciile din România, deoarece sunt teste pentru uz profesional.