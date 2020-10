ELCEN reacționează la acuzațiile Gabrielei Firea: „Dezinformează și minte în continuare opinia publică pentru a ascunde neputința de a gestiona termoficarea din București” (VIDEO)

Reprezentanții ELCEN o acuză de Gabriela Firea de incapacitate de a atrage fondurile europene nerambursabile, esențiale pentru modernizarea rețelelor. Pe de altă parte, Gabriela Firea vine cu o opinie diferită și susține că această companie ar fi fost implicată într-o luptă politică.

„Pe ultima sută de metri, Gabriela Firea nu se dezminte: dezinformează și minte în continuare opinia publică pentru a ascunde neputința de a gestiona termoficarea din București și dezastrul pe care l-a definitivat în timpul mandatului său (...) Dorim să precizăm încă de la început că orice formă de ostilitate a populației față de Primăria Municipiului București în timpul mandatului Gabrielei Firea în legătură cu lipsa apei calde, se datorează de fapt dezinteresului total pe care aceasta, împreună cu echipa sa, l-au manifestat în cei 4 ani de mandat față de termoficarea din București, preferând să cheltuiască banii publici pe orice altceva decât pentru modernizarea rețelelor aflate într-o stare tehnică gravă.

Ieșirile publice fără fundament, precum și răspândirea de informații false și inducerea în eroare în mod intenționat și repetat a opiniei publice au depășit de fiecare dată sfera competențelor reprezentantului unei instituții a cărei principală responsabilitate este grija față de cetățeni. A minți cu nonșalanță din această poziție implică interes doar pentru imaginea proprie, intenție clară de manipulare, lipsă de respect față de opinia publică și, mai ales, lipsă de decență profesională.”, preciează reprezentanții ELCEN, într-un comunicat distribuit inclusiv pe rețelele sociale.

La rândul său, Gabriela Firea a oferit o reacție, tot prin intermediul unui comunicat de presă. „Comunicatul oficial transmis de ELCEN în legătură cu întreruperile de apă caldă din timpul campaniei electorale reprezintă o dovadă clară că cei din conducerea acestei companii de stat au acționat într-o manieră politică (...) După toată ostilitatea din timpul campaniei și mai ales după această reacție eminamente politică din partea ELCEN, devine evident pentru toată lumea că Guvernul a folosit această companie în contrfuntarea politică”, a precizat Gabriela Firea într-un comunicat.

