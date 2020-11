Elena Băsescu, amendată de Poliție după ce a parcat neregulamentar. Autoritațile i-au ridicat mașina (VIDEO)

Legea este aceeaşi pentru toată lumea, chiar dacă numele tău este Elena Băsescu. Fiica fostului preşedinte al României a rămas fără maşina de lux, după ce a parcat ilegal într-o staţie de autobuz. Poliţia Locală din Constanţa a ridicat automobilul, iar EBA s-a ales cu o amendă, informează B1 TV.

S-a întâmplat la Constanţa, chiar în prima zi de campanie electorală. Fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, Elena, se afla în campanie pentru alegerile parlamentare în care candidează din partea PMP pe un loc eligibil la Camera Deputaţilor.

În această perioadă, politicienii par că uită de regulile de circulaţie aşa că, angrenaţi în lupta pentru a convinge cetăţenii, nu mai contează unde îşi parchează bolizii de lux, notează B1 TV. Asta a făcut şi Elena Băsescu. Ea şi-a parcat maşina neregulamentar chiar în staţia de autobuz.

