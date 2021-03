Elena Udrea, prima reacție după ce a fost condamnată la 8 ani de închisoare: „Nu știu ce să mai fac"

Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, a oferit prima reacție după ce a primit vestea condamnării la 8 ani de închisoare, cu executare.

„M-am întors în țară cu convingerea că ceva s-a schimbat și că poți să te aperi, poți să aduci probe că acuzațiile procurorilor, dnei Kovesi, sunt nelegale, nedovedite. Am probat în acest dosar absolut... Nu știu ce să mai fac. Am făcut tot ce se putea face. Am adus toate probele care se puteau aduce să demonstrez că acuzațiile aduse erau rupte de realitate”, a declarat Udrea la Antena 3.

Sentința Elenei Udrea nu este definitivă

Elena Udrea a primit, marți, o condamnare la 8 ani de închisoare cu executare în dosarul finanțării campaniei electorale din anul 2009. Decizia nu este definitivă.

La ultimul termen, procurorii anticorupție au cerut pedepse maxime, de 12 ani de închisoare, pentru Elena Udrea și Ioana Băsescu.