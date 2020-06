Ministrul Monica Anisie a explicat, luni seară, în direct pe B1 TV, că dacă temerile experților se adeveresc și lumea va fi traversată de un nou val de COVID-19, elevii ar putea veni prin rotație la școală, din toamnă, când este programată redeschiderea. Totuși, demnitara a subliniat că acesta este doar unul dintre scenarii și a precizat că evaluările compară și situația din alte țări, unde, spre exemplu, copiii desfășoară orele de curs în containere amplasate în curte. Tot la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, ea abordase și situația examenelor finale, Evaluarea Națională și Bacalaureatul.



„Sunt mai multe scenarii pe care le iau în calcul colegii din cadrul Ministerului Educației, printre care și acesta, iar în această perioadă vom analiza și alte propuneri, dar ne vom uita și la modelele pe care le-au dezvoltat alte state europene, pentru că și acolo s-au confruntat cu aceeași situație cu care ne confruntăm și noi, adică lipsa aceasta a infrastructurii. Să știți că sunt state în care au fost găsite soluții, în care au fost aduse în curtea școlii containere sau corturi, în așa fel încât să se realizeze această distanțare fizică.Vom analiza și noi în cadrul ministerului și să sperăm, totuși, că de la toamnă nu vom mai avea altă perioadă de îmbolnăviri”, a declarat Monica Anisie.

Ministrul Educației a afirmat că „la momentul acesta trebuie să privim lucrurile și din perspectiva a ceea ce epidemiologii susțin, și anume faptul că, în toamnă, ne-am putea confrunta cu o nouă serie de îmbolnăviri. Ca atare, Ministerul Educației trebuie să gândească o soluție pentru ceea ce ar însemna distanțarea fizică a elevilor și, într-adevăr, infrastructura actuală, mai ales în mediul urban, nu ne ajută deloc în scopul acesta al distanțării fizice”.

„Este vorba despre clasele suprapopulate la acest moment. Știm cu toții că într-o clasă sunt 30 de elevi, poate chiar și mai mulți, și așa cum prevede ordinul Ministrului Sănătății, trebuie să existe o distanțare de 2 metri în față, în spate, în lateral stânga, dreapta. Asta ar presupune că, într-o sală de curs, ar trebui să intre maximum 10 elevi. De aceea spuneam că Ministerul Educației se gândește, împreună cu autoritățile publice locale, să găsească soluții pentru ca de la toamnă – repet, numai dacă va exista cel de-al doilea val, așa cum prevăd specialiștii – să găsim soluția în așa fel încât să nu îi expunem pe elevi în niciun fel. Deocamdată însă, așa cum se știe, am reluat cursurile de pregătire pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a și ne pregătim pentru examenele naționale”, a declarat ea, care vorbise și anterior despre problema infrastructurii școlare în contextul pandemiei de coronavirus.



Întrebată dacă grădinițele și școlile de vară ar putea funcționa după 15 iunie, Monica Anisie a răspuns: „Până la data de 15 iunie suntem în stare de alertă și vom vedea, vom analiza. Să vedem dacă rămânem în aceeași stare de alertă sau nu. Acest lucru îl putem spune după ce vom evalua această perioadă de relaxare. Știm cu toții că în această perioadă se va face o evaluare de către Ministerul Sănătății”.

