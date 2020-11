Emil Boc: Ce face Guvernul Orban e un model de bună practică pentru întreaga UE. PNL nu e un partid populist, chiar și-a sacrificat imaginea pentru binele economiei (VIDEO)

Emil Boc, primarul din Cluj Napoca, a declarat joi, pentru B1 TV, că măsurile luate de Guvernul Orban în această perioadă de criză economică reprezintă „un model de bună practică pentru întreaga Uniune Europeană”. Fostul premier a ținut să remarce faptul că liberalii nu au fost și nu sunt populiști și, în loc să ia măsuri doar de dragul voturilor, au preferat să ia decizii mai puțin populare, dar care ajută economia românească pe termen lung. Boc a mai ținut să laude Guvernul liberal și pentru faptul că s-a axat pe investiții.

Primarul Emil Boc a declarat că Guvernul liberal condus de Ludovic Orban este „un model de bună practică pentru întreaga Uniune Europeană”, date fiind măsurile luate în vremuri de criză.

„Când faci un buget, iei poza momentului și proiecțiile pentru anul viitor, ținând cont de principalii indicatori economici. Eu spun, însă, un lucru foarte direct: am fost în vremuri de criză și ce a făcut Guvernul Orban și ce face ministrul Cîțu ( Florin Cîțu, ministrul Finanțelor) e un model de bună practică pentru întreaga Uniune Europeană, nu doar pentru România. Faptul că au reușit să mențină economia în picioare, faptul că au reușit să plătească șomajul tehnic, faptul că au reușit să ajute firmele să nu crească șomajul, aceste lucruri ne dau perspectiva de a avea o creștere de 4,9% anul viitor, de unde putem să sperăm că nu vom trece dintr-o criză sanitară într-o criză economică”, a susținut Emil Boc, în emisiunea ”Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu, pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.