Emil Boc: Cearta politică nu îi încălzește nici pe cei care așteaptă de la noi să știe ce se întâmplă cu copiii lor în 14 septembrie. Să ieșim din extremismul în care opoziția propune populism, iar puterea se opune că nu are (VIDEO)

Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca, a vorbit despre debutul noului an școlar în contextul epidemiei de COVID-19 din țară, miercuri, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu. Edilul a făcut apel la soluții pragmatice și, deși e „de acord că necesarul pentru învățământ e încă departe de a fi atins, inclusiv din punct de vedere salarial”, a cerut ieșirea „din extremismul acesta” în care „opoziția propune populism”, iar „puterea se opune că nu are”. „Fără a plasa responsabilitatea pe umerii administrațiilor locale, cred că aici, o spun și în calitate de primar, nu poți să stai cu mâna în sân până în ceasul al 12-lea și să aștepți ca Guvernul să îți rezolve toate problemele de la tine de acasă”, a subliniat fostul premier.

