Emil Boc: Cred că viitorul României aparține PNL-ului și USR-ului. Nu trebuie să uităm că suntem de aceeași parte a baricadei și nu în aceeași barcă cu PSD (VIDEO)

Emil Boc, primarul liberal al municipiului Cluj-Napoca, și-a manifestat speranța că PNL și USR-PLUS vor reuși să colaboreze într-un viitor Guvern pentru a implementa mai multe proiecte de modernizare a României. Într-o intervenție pentru B1 TV, Boc a subliniat că nu trebuie permis cu niciun chip ca PSD să mai fie în poziții de decizie încă patru ani.

„Pentru mine lucrurile sunt foarte simple. Atât PNL, cât și USR sunt de aceeași parte a baricadei și nu trebuie să pierdem esența, fondul. Ambele formațiuni doresc să înlăture PSD de la guvernare și să nu avem în perioada 2020-2024 niciun fel de guvernare PSD care să mai poată bloca modernizarea României. Cred că viitorul României aparține PNL-ului și USR-ului, cred în acest proiect că va moderniza România. Evident că mai sunt niște alegeri, dar nu trebuie să uităm că suntem de aceeași parte a baricadei și nu în aceeași barcă cu PSD. După mine, asta e cel mai important”, a declarat Boc, în emisiunea ”Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu, pe B1 TV.

