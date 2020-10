Emil Boc: Dacă vom avea în continuare gesturi iresponsabile, viața și locul de muncă ale fiecăruia dintre noi sunt în pericol. Unde găsește o persoană mai vulnerabilă, această boală face ravagii (VIDEO)

Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca, a făcut un apel la respectarea regulilor de protecție sanitară. „Avem nevoie de solidaritate, de a ne strânge ca națiune odată și a înțelege pentru totdeauna că nu e de glumit”, a spus fostul premier, vineri, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu, unde a subliniat că „avem un milion de decese la nivel mondial și această boală nu alege pe nimeni după niciun criteriu”.

