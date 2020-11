Emil Boc: De anul viitor deja locul de muncă va deveni prioritatea 0, pentru că de COVID încet, dar sigur trecem (VIDEO)

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a explicat că odată cu apariția vaccinului împotriva COVID-19 se va diminuea presiunea, „dar locurile de muncă pierdute cu greu le refacem”. „Vă dau scris în acest moment că locul de muncă va sta pe buzele tuturor și va fi cea mai mare provocare”, a subliniat edilul, joi, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

