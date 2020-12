Emil Boc, despre negocierile dintre PNL, USR PLUS și UDMR: Nu este un proces nedemocratic, nu este ieșit din comun. Partenerii nu se cunosc. Nu trebuie să fim îngrijorați că încă nu avem o soluție (VIDEO)

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat luni, într-o intervenție pe B1 TV, că negocierile dintre PNL, USR PLUS și UDMR de la finalul săptămânii trecute nu sunt nedemocratice sau ”în afara jocului obișnuit în viața politică”, așa cum au acuzat adversarii politici. Liberalul a susținut că unul dintre motivele pentru care deocamdată negocierile se află într-un blocaj este acela că cele trei formațiuni politice nu au mai colaborat până acum și nu se cunosc destul de bine.

”În primul rând, acest proces de negociere, așa cum s-a spus în aceste zile, nu este nedemocratic, nu este ieșit din comun, nu este în afara jocului obișnuit în viața politică. S-au întâmplat situații, în Belgia, când un an de zile s-a tot negociat și nu s-a ajuns la formarea unui guvern. Nu spun că se va așa ceva în România, este exclus.

În al doilea rând, în România s-au încercat aproape toate coalițiile posibile între formațiunile politice existente în Parlament astăzi. Una singură n-a existat până acum, aceasta – PNL, USR PLUS, UDMR. Și de aici rezultă o anumită dificultate pentru că partenerii nu se cunosc, încrederea se câștigă destul de greu și se pierde ușor în politică. De aceea, cred că nu trebuie să fim îngrijorați de faptul că astăzi încă nu avem o soluție după 48 de ore de negociere. Președintele a procedat absolut în litera și în spiritul Constituției pentru că textul Constituției îi cere președintelui, în situația în care nu există un partid care să aibă 50% din locurile din Parlament, să identifice majoritatea politică în jurul căreia se poate guverna. Astăzi, președintele a ieșit și a spus foarte clar că după primele negocieri nu s-a conturat exact o majoritate politică capabilă să formeze un guvern și mai e nevoie de un nou tur de consultări”, a declarat Emil Boc.

În acest context, edilul a explicat că demisia lui Ludovic Orban de la conducerea Guvernului nu a fost un gest surprizător, ci a demonstrat o ”înțelegere mecanismelor democratice”.

”Gestul premierului Orban de a-și prezenta demisia eu nu-l consider nici intempestiv, nici de altă natură, ci unul responsabil și de bun simț. Într-o negociere s-ar prefera să nu mergi cu un avantaj în fața partenerilor de la USR PLUS, de exemplu, să te folosești și de calitatea de premier, și de cea de președinte de partid în exercițiu, tocmai pentru a putea arăta egalitatea de tratament pe care o ai în fața partenerilor și gestul de asumare politică. Deci, premierul Orban a demonstrat, din acest punct de vedere, o deschidere și o înțelegere a unor mecanisme democratice”, a mai spus Emil Boc.Soțul i-a murit la scurt timp după nuntă. Când s-a uitat la poze, văduva a descoperit un detaliu tulburător. A fost prea târziu

Negocierile dintre PNL, USR PLUS și UDMR s-au blocat duminică. Discuțiile au fost suspendate după aproximativ două ore din cauza neînțelegerilor legate de șefia Camerei Deputaților, disputată atât de Ludovic Orban cât și de Dan Barna

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.