Emil Boc, despre situația din Cluj-Napoca: „Încă mai avem locuri la Terapie Intensivă chiar dacă suntem cu apa aproape la gură. Trendul este descrescător” / „Cheia, după părerea mea, rămâne testarea” (VIDEO)

Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, a precizat că municipalitatea are „situația sub control în acest moment”. Edilul a explicat că strategia de testare masivă le-a permis autorităților să izoleze „mai repede focarele de COVID și acum se vede o tendință descrescătoare”. În direct pe B1 TV, marți seară, fostul premier a făcut un nou apel „la acea tripletă de aur, sau acea tripletă a bunului simț – mască, spălat pe mâini și distanțare fizică”.

Emil Boc, despre evoluția epidemiei și situația spitalelor din Cluj-Napoca

Întrebat de Silviu Mănăstire, la „Dosar de politician”, care este situația spitalelor din municipiul Cluj-Napoca în acest moment, primarul Emil Boc a răspuns: „Suntem îngrijorați, dar nu panicați. Avem situația sub control în acest moment. Sperăm să nu se pună problema carantinării Clujului pentru că prin intervenții pe care le-am avut la nivelul măsurilor de protecție, a testării masive și în consecință a izolării focarelor de COVID-19, plus capacitatea bună a spitalelor din Cluj și perfomanța lor deosebită – știți doar că la Cluj există cel mai performant spital COVID-19 din România, cu cea mai mare rată de vindecare, 98%, Spitalul de Boli Infecțioase – faptul că am investit din timp în infrastructura medicală de la Cluj ne poziționează într-o situație relativ mai bună față de alte județe, fapt ce ne-a permis să menținem Clujul încă deschis și să nu fie carantină. Se pare, repet, la ora la care vorbesc, că strategia pe care a abordat-o Clujul de a testa masiv, de a izola și de a respecta regulile și un grad ridicat de conformare a măsurilor din partea cetățenilor ne-a dus, de exemplu, pe municipiu la o scădere constantă de la 9,03, la 8,84, 8,5, 8,39, azi 8,32 – ceea ce contează aici este trendul descrescător, ceea ce ne permite să ținem și economia deschisă și în același timp să nu luăm carantina, dar în același timp să izolăm foarte mult”.

În opinia lui Emil Boc, „cheia” rămâne testarea.

„Clujul are o capacitate mare de testare, fapt ce ne-a adus și în fruntea clasamentului la un moment dat, pentru că realizăm o medie de 2.700 – 3.000 de teste pe zi, dar prin această metodă de testare masivă ne-a permis să izolăm mai repede focarele de COVID și acum se vede o tendință descrescătoare. Vorbesc la timpul prezent. Sperăm ca această tendință să se confirme și în perioada următoare, și atunci să putem menține situația din spitale sub control – și noi suntem aproape de capacitatea maximală în spitale, chiar dacă prin eforturile colegilor mei, a prefectului și a medicilor, și a spitalelor am adus câteva zeci, chiar sute de locuri noi în Terapie Intensivă, ele, în condițiile în care se agravează situația, par a fi insuficiente. La ora la care vorbesc, încă mai avem locuri la Terapie Intensivă chiar dacă suntem cu apa aproape la gură. Trendul este descrescător și asta ne dă optimism că vom putea să o menținem sub control situația, astfel încât eu fac apel în continuare la acea tripletă de aur, sau acea tripletă a bunului simț – mască, spălat pe mâini și distanțare fizică. Eu le consider aceste măsuri acte de patriotism din partea fiecărui român dacă le respectă. Dacă vrei să ajuți țara astăzi cu ceva, fă aceste lucruri minimale, așa cum medicii se luptă de peste opt luni pe front, în spitale, să țină situația sub control”, a mai spus primarul municipiului Cluj-Napoca.

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, marți, 7.753 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, dintre care județul Cluj a înregistrat 393.

