Emil Boc, despre viitorul Congres al PNL: Eu nu îl susțin pe Florin Cîțu împotriva lui Ludovic Orban. Prezentul este Orban, viitorul este Cîțu (VIDEO)

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat vineri seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Bună, România”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că, din punctul său de vedere Florin Cîțu reprezintă viitorul PNL, iar faptul că îl susține în perspectiva viitorului congres al liberalilor nu înseamnă că este împotriva actualului lider al partidului, Ludovic Orban, care și-a anunțat deja candidatura.

”Eu nu m-am dat după fusta mătușii Mărioara să spun că nu m-am gândit, că aștept să văd cine candidează, că vă voi răspunde mai târziu. Eu mi-am spus opțiunea mea, nu știu încă dacă va candida sau nu Florin Cîțu, dar dacă va candida, eu îl susțin și nu-i un secret asta. Am spus și când a candidat pentru funcția de prim-ministru că este omul potrivit la locul potrivit și am venit cu argumente. (...)

Eu nu îl susțin pe Florin Cîțu împotriva lui Ludovic Orban. Suntem colegi de partid toți, și înainte de acest Congres, și după acest Congres vom rămâne colegi. Opțiunea mea - pentru că este un Congres, pentru că sunt mai multe candidaturi – nu este împotriva cuiva, este pentru PNL pentru că apreciez că prezentul este Ludovic Orban, viitorul este Florin Cîțu”, a spus edilul din Cluj.

