Emil Boc: Discuția despre redeschiderea școlilor, una strategică. Nu putem sacrifica generația de azi din punct de vedere educațional la nesfârșit (VIDEO)

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a explicat că discuția autorităților cu privire la redeschiderea școlilor a fost una „strategică”. Fostul premier spune că două elemente au înclinat balanța pentru revenirea elevilor la clase, și anume faptul că actuala generație nu poate fi sacrificată din punct de vedere educațional, dar și că alte țări din Uniunea Europeană au ținut unitățile de învățământ deschise în ciuda restricțiilor anti-coronavirus implementate.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.