Emil Boc, după întâlnirea primarilor cu premierul Florin Cîțu: Am apreciat implicarea primului-ministru și elaborarea unui act normativ care asigură returnarea cheltuielilor pe care le fac administrațiile locale

Premierul Florin Cîțu a avut o întâlnire la Palatul Victoria, cu primarii din țară, pentru a clarifica ultimele detalii cu privire la cheltuielie pe care administrațiile locale le vor face pentru dotarea centrelor de vaccinare și plata personalului. La finalul întâlnirii, primarul Clujului, Emil Boc s-a declarat mulțumit de rezultate obținute, menționând câ a apreciat implicarea și eforturile premierului.

„Am apreciat implicarea primului-ministru și elaborarea unui act normativ care răspunde solicitărilor noastre, de a asigura predictibilitatea returnării cheltuielilor pe care administrațiile locale le fac cu plata personalului și cu cheltuielile legate de amenjarea centrelor de vaccinare.

Am discutat câteva nunațe care vizează procesul de aplicare a vaccinării, sperăm ca dozele de vaccin să ajungă în număr suficient pentru a răspunde nevoilor pe care administrațiile locale le au.

În privința asistenței sociale, am găsit o soluție bună cu primul-ministru, noi am solicitat ca 100% din aceste cheltuieli să fie de la bugetul de stat. S-a convenit ca 90% să vină de la administrația de stat, 10% de la administrația locală și cu implicarea administrației locale în comisiile care decid aceste drepturi de asistență socială.

Am ridicat tema zonelor metropolitate și posibilitatea adoptării în Parlament a unei legi care să ofere marilor municipii șansa de a putea decide împreună cu primarii din comunele limitrofe destinul dezvolătrii urbane: transportul public, educația, sănătatea, calitatea vieții.

Problema burselor și a transportului public, există două prevederi legale: bursele au fost stabilite ca și cunatum prin lege, iar primul ministru ne-a asigurat că vor fi în legea bugetului de stat banii pentru burse, la Ministerul Educației. Privind gratuitate transportului publc, se va găsit o formulă de calcul pentru cost / elev, astfel încât și acest lucru să fie revolzt. Vom vedea la lege bugetului de stat cum va fi rezolvat acest lucru”, a declarat primarul Emil Boc, la ieșirea la Guvern.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.