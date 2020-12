Emil Boc: Florin Cîțu este om politic și un om foarte bun pe domeniul finanțelor (VIDEO)

Emil Boc, primarul orașului Cluj, a declarat, joi seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că Florin Cîțu este om politic și un om foarte bun pe domeniul finanțelor.

„Florin Cîțu este, deopotrivă, om al finanțelor, și pentru asta am argumentele faptului că a terminat o universitate în Statele Unite, are un masterat la Iowa State University, este lector la acestă universitate, de asemenea a lucrat la Banca Europeană de Investiții și la alte instituții internaționale, este un om cu o credibilitate de excepție în domeniul finanțelor publice interne și internaționale. Faptul că România și-a păstrat ratingul de țară în aceste vremuri extrem de complicate și de grele, în foarte mare măsură, i se datorează. Asta este latura profesională pe care nimeni nu o poate contesta. Este cu doctoratul luat în America, nu plagiat în altă parte. Deci e o chestiune extrem de serioasă”, a spus el.

Edilul consideră că, în fruntea Guvernului, este nevoie de o persoană ca Florin Cîțu.

„L-am urmărit foarte atent pe colegul meu, Florin Cîțu, la prezentarea programului de guvernare al Partidului Național Liberal. Vreau să știți că nu cred că mai este vreun ministru de Finanțe în Uniunea Europeană, care să vă vorbească 10 minute, despre finanțe, fără să rostească o cifră. Asta arată dimensiunea lui politică, adică acea capacitate de a înțelege prioritățile unei țări, fără să rostească toată ziua cifre așa cum suntem obișnuiți de la miniștri Finanțelor. De aceea spun, eu cred că Florin Cîțu este deopotrivă și om politic, și un om foarte bun pe domeniul finanțelor și de care ai nevoie în aceste momente destul de complicate care vor urma, pentru că după criza sanitară, ne așteaptă la cotitură o criză economică. Și atunci, dacă nu ai în fruntea guvernului un om cu o asemenea expertiză îți este foarte, foarte greu”, a afirmat Emil Boc.

