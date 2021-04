Emil Boc: Mesajul premierului a fost că avem tot sprijinul Guvernului pentru susținerea măsurilor de vaccinare și că economia trebuie să se redeschidă treptat, cu o singură condiție - vaccinare, vaccinare, vaccinare (VIDEO)

Florin Cîțu a avut o întâlnire, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, Asociației Comunelor și cu Asociația Consiliilor Județene. Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca și totodată președintele AMR, a precizat la finalul evenimentului că premierul a promis „tot sprijinul Guvernului pentru susținerea măsurilor de la nivel local sau județean de vaccinare”. Totodată, potrivit edilului, primul-ministru a pledat pentru redeschiderea treptată a economiei, „cu o singură condiție – vaccinare, vaccinare, vaccinare”.

