Emil Boc: Miza alegerilor - O guvernare pentru 80 de miliarde de euro. Nu-i dați pe mâna PSD-ului, pentru că au arătat ce pot face cu banii! (VIDEO)

Emil Boc, primarul liberal din Cluj-Napoca, și-a manifestat speranța că, după alegerile legislative din 6 decembrie, vom avea o majoritate parlamentară de Dreapta, conturată în jurul PNL. Boc a atras atenția, într-o intervenție pentru B1 TV, că miza o reprezintă dezvoltarea României și cele 80 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. El i-a îndemnat pe români să nu lase această sumă pe mâna PSD, deoarece „au arătat ce pot face cu banii”.

Emil Boc: Opțiunea pentru PNL la alegerile parlamentare e prima și cea mai importantă opțiune

„Nu e o guvernare pentru patru ani, este o guvernare pentru 80 de miliarde de euro. Gândiți-vă că această șansă n-o s-o mai avem în istorie pentru foarte multă vreme și nici nu se întrevedea acum un an că România o să aibă o asemenea oportunitate. Din tot răul ăsta al pandemiei a ieșit și ceva bun: faptul că s-a renunțat temporar la marja de deficit de 3%, faptul că, pentru prima dată, UE se împrumută în numele țărilor membre pentru a da șansa la dezvoltare și modernizare. Iar românii să plece ca turiști, dar să rămână acasă, să trăiască din salarii decente, cu o educație și o calitate a vieții la fel ca în Europa. Despre asta e vorba în următorii patru ani și, de fapt, în următorii șapte ani, cât țin acești bani de la UE - 80 de miliarde de euro”, a declarat primarul din Cluj-Napoca, pentru B1 TV.

Boc i-a îndemnat apoi pe români să nu lase acești bani pe mâna PSD, deoarece social-democrații au demonstrat de ce sunt în stare: „Nu-i dați pe mâna PSD-ului, pentru că au arătat ce pot face cu banii. Nu lăsați PSD-ul să vină la putere, pentru că atunci vom pierde acești bani europeni. Uitați-vă ce se întâmplă în Ungaria și în Polonia. Aceste țări nu se califică pentru banii europeni dacă nu susțin statul de drept. În România avem oaia neagră, ea este PSD-ul! A demonstrat-o cât a fost la guvernare”.

Emil Boc și-a manifestat apoi speranța că românii vor vota în așa manieră încât, după alegeri, va rezulta o majoritate parlamentară de Dreapta, formată în jurul PNL: „De aceea, cred că românii vor da un vot spre acele partide, în speță PNL... Eu sunt conștient că nu va avea 50%, dar va fi în jurul PNL un set de partide de Dreapta care va da majoritatea aceasta necesară să poată duce România spre modernizare și să folosim în folosul românilor acești bani, care ne stau pentru prima dată la dispoziție. Rețineți: 80 de miliarde de euro pentru șapte ani! Am avut 75 de miliarde de euro în 14 ani, acum doar pentru șapte ani vom avea 80 de miliarde”.

„Dați această șansă a României de modernizare partidelor care au demnstrat că, prin politicile pe care le aplică, au grijă și de locurile de muncă și de pensii, în egală măsură. Că nu te poți împrumuta la nesfârșit să plătești pensii, la un moment dat se închide robinetul. Iar dacă nu vei avea investiții, nu vei avea nici pensii, iar dacă nu vei avea salarii mari, nu vei avea nici o viață decentă. Din această perspectivă, opțiunea pentru PNL, cu tot e înseamnă arcul de Centru-Drepata, reprezintă prima și cea mai importantă opțiune, după părerea mea", a mai declarat Emil Boc, pentru B1 TV.

Și Nicușor Dan votează PNL la alegerile parlamentare din 6 decembrie

Un mesaj similar a transmis, miercuri, și Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan. Acesta a explicat de ce îi va vota pe liberali la scrutinul din 6 decembrie.

„Chiar dacă sunt fondatorul USR, consider, cu toată onestiatea, că PNL este varianta cea mai bună pentru România astăzi. (...) PNL are cel mai solid program de guvernare, program care are o componentă importantă de dezvoltare și, implicit, de bunăstare. Avem de absorbit, așa cum am spus, 80 de miliarde de euro, avem de absorbit în viteză acești bani și nu avem timp pentru experimente, nu ne permite. PNL este partidul care a negociat această finanțare europeană și este partidul care a definit mecanismele de implementare”, a declarat, miercuri, Nicușor Dan, fondatorul USR.