Emil Boc: Ne paște o criză economică la ușă care poate fi cel puțin la fel de periculoasă ca pandemia / Orașele mari sunt dezavantajate net de modul în care se calculează rata de infectare (VIDEO)

Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, a declarat vineri seară, pentru B1 TV, că marile orașe sunt „dezavantajate net” de modul în care se calculează rata de infectare cu coronavirus, cea în baza căreia se dispune ridicarea / reintroducerea restricțiilor. Și asta pentru că, testând mai mult, comunitățile mari par că au un număr mai mare de infectări. În fapt, în restul orașelor situația nu e reflectată corect de cifre, căci se testează prea puțin.

Boc a subliniat că prin reintroducerea restricțiilor în baza unei incidențe prost calculate este afectată puternic economia în orașele mari, dar și procesul educațional. „România n-are voie sub nicio formă să treacă dintr-o criză în alta”, a ținut să precizeze Emil Boc.

Primarul din Cluj-Napoca a explicat întâi că actuala regulă de calcul a ratei de infectare cu coronavirus nu este una corectă pentru toată lumea, orașele care testează mai mult fiind nedreptățite. Asta înseamnă că ele sunt obligate să reintroducă restricții, fapt ce se vede în economie și educația copiilor.

„E o realitate pe care o spunem încă din toamnă și eu, și prefectul de Cluj. Am cerut să se pondereze rata COVID-19, incidența după care se stabilescu diverse restricții, cu numărul de teste. Rata se calculează așa: incidența din ultimele 14 zile calculate la numărul de teste. Or una e să faci 100 - 200 de teste și să calculezi câte sunt pozitive, alta e să calculezi din 2.000 de teste câte sunt pozitive. Din nefericire, comunitățile mari, orașele mari, Cluj, Brașov, Timișoara sunt dezavantajate net pentru că, teoretic, nu e mai mare rata de infectare în aceste orașe decât în restul țării, dar, pe hârtie, e mai mare. Consecințele sunt în economia locală, unde trebuie să închizi restaurante, cinematografe, săli de spectacole. Elevii de a VIII - a și a XII - a nu pot merge la școală, deși au examene. Noi am cerut cu bună credință să se găsească o soluție prin care să se aplice aceeași regulă pentru toată lumea și să avem grijă de investiți de locuri de muncă și de dimensiunea educațională a copiilor”, a declarat Emil Boc, pentru B1 TV.

Acesta a precizat apoi că majoritatea testelor prelucrate în Cluj sunt făcute la cerere. A mai spus, de asemenea, că județul Cluj are un număr record de persoane vaccinate.

