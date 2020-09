Emil Boc: Nu putem concepe ca generația Covid să fie lipsită de educație. Trebuie să fim conștienți că învățământul hibrid nu va mai fi scos din viața noastră

Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca, este de părere că dacă Legea educației naționale pe care a promovat-o guvernul său nu ar fi suferit „acele aproape 300 de modificări” și ar fi rămas coerentă, „România arăta altfel din punct de vedere educațional”. Totuși, el a subliniat că trecutul e trecut, însă putem influența prezentul și viitorul. În direct pe B1 TV, joi seară, fostul premier a mărturisit că este „un susținător fără echivoc – evident, în condiții de siguranță – a continuării procesului educațional”.

