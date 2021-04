Emil Boc: Premierul a demonstrat o toleranță mare, dar la un moment dat trebuie să iei o decizie pentru a păstra credibilitatea măsurilor propuse / USR, în fața unui important test de maturitate politică (VIDEO)

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a declarat că își dorește „din tot sufletul ca această coaliție să meargă mai departe”, explicând că adevăratele probleme cu care românii se confruntă nu sunt reprezentate de discuții și jocuri politice, ci situația paturilor din ATI, accelerarea campaniei de vaccinare, locurile de muncă, redeschiderea treptată a economiei și eliminarea graduală a restricțiilor.

„În rest, discuții, jocuri politice ar trebui să rămână în subisidar, iar din punctul meu de vedere USR se află în fața unui important test de maturitate politică pe scena politică românescă, pentru că de modul cum se vor raporta la această criză pe care au adus-o în opinia publică va depinde și imaginea lor publică și încrederea pe care o să o aibă pe scena politică”, a declarat fostul premier, miercuri seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, în contextul demiterii lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.