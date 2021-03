Emil Boc, primarul Clujului, vaccinat anti-COVID-19 cu ser din lotul AstraZeneca retras de autorități: „Nu am avut alte simptome decât cele obișnuite unei răceli” / „Am încredere în UE”

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a precizat că a fost vaccinat anti-COVID-19 cu ser din lotul ABV 2856 de la AstraZeneca, dar spune că nu a avut „alte simptome decât cele obișnuite unei răceli” sau decât cele pe care le-a avut în copilărie la vaccinare. Totodată, edilul s-a arătat încrezător în UE și a subliniat că este „convins că deciziile vor fi luate în interesul sănătății”.

„Chiar cu ăla m-am vaccinat. Am reținut aseară numărul 2856 și dimineața, când am ajuns la birou am verificat. Nu am avut alte simptome decât cele obișnuite unei răceli sau simptomele pe care le-am avut în copilărie la vaccinare. Eu am încredere în Uniunea Europeană, se fac analize și sunt convins că deciziile vor fi luate în interesul sănătății”, a declarat primarul Emil Boc, vineri, potrivit Ziua de Cluj.

Două loturi de vaccin anti-COVID-19 de la AstraZeneca au provocat discuții în spațiul public. Pentru unul dintre ele, ABV 5300, Agenția Europeană (EMA) a demarat o investigație, însă oricum acesta nu a ajuns în România, deși a fost distribuit în 17 țări din UE. Celălalt este ABV 2856, din care au sosit 81.600 doze în țara noastră, iar Comitetul Național de coordonare a activității privind vaccinarea anti-COVID-19 a anunțat că a decis înlocuirea celor 4.257 de doze rămase neutilizate.

Florin Cîțu: EMA menține aceeași opinie – campania de vaccinare trebuie să continue, cu toate tipurile de vaccin și cu monitorizarea eventualelor efecte adverse

Prim-ministrul a precizat, vineri dimineață, că nimic nu s-a schimbat și că EMA își menține opinia că vaccinarea trebuie să continue, cu toate tipurile de vaccin anti-COVID-19 aprobate la nivelul UE și cu monitorizarea eventualelor efecte adverse.

„Sunt câteva lucruri care trebuie clarificate. Am văzut ieri mai multe informații în spațiul public și eu zic că trebuie să fim foarte atenți cu aceste informații. În primul rând, Agenția Europeană a Medicamentului, cea care a făcut recomandarea Comisiei Europene pentru a autoriza toate tipurile de vaccin din România, menține aceeași opinie – campania de vaccinare trebuie să continue, cu toate tipurile de vaccin, cu monitorizarea eventualelor efecte adverse”, a spus premierul, la Palatul Victoria.