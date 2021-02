Emil Boc: Sporurile nu pot fi eliminate prin OUG, ci doar prin lege / Guvernele Orban și Cîțu au oferit sprijin HoReCa, salvând locuri de muncă. Din păcate, perpetarea actualei situații duce la cronicizare (VIDEO)

Fostul premier Emil Boc, acum primar în Cluj-Napoca, a explicat vineri, pentru B1 TV, că Guvernul Cîțu nu putea elimina sporurile nejustificate prin Ordonanță de Urgență deoarece Constituția nu permite acest lucru. Boc a spus că rămâne ca Ministerul Muncii să vină în Parlament cu un proiect de lege în acest sens.

Primarul din Cluj-Napoca a vorbit apoi despre sprijinul pe care atât fostul Guvernul Orban, cât și Guvernul Cîțu l-au acordat sectorului HoReCa. În schimb, a recomandat ca „structurile birocratice de sub Guvern să fie mult mai operative în acordarea acestor forme de sprijin”. Boc a mai ținut să precizeze că, și cu acest ajutor, industria HoReCa e extrem de afectată din cauza pandemiei: „Din păcate, perpetarea situației duce la cronicizare”.

