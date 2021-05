Emil Boc: Știți ce blochează România? Orgoliile! Faptul că un ministru vrea să abandoneze tot ce a creat celălalt ministru, adică faptul că nu dorește să continue un proiect bun, ci vrea să îl distrugă sau să îl reia (VIDEO)

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, s-a arătat de părere că orgoliile sunt mai nocive decât incompetența în ceea ce privește dezvoltarea țării. „Orgoliile omoară mai mult decât incompetența, adică faptul că dorești ca tu să fii centrul universului și nu să continui un proiect bun, nu să adaugi ceva la el, ci vrei să îl iei de la capăt sau vrei să îl distrugi pe celălalt, omoară viitorul României”, a declarat fostul premier, joi, pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

