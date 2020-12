Emil Boc: Venirea la guvernare a PSD ar putea pune în pericol accesarea celor 80 de miliarde de euro pe care România îi are în față pentru următorii șapte ani (VIDEO)

Fostul premier Emil Boc, primar al municipiului Cluj-Napoca, a declarat joi seară, într-o intervenție pe B1 TV, că președintele își poate exprima punctele de vedere în spațiul public, aluzie la criticile din spațiul public legate de declarațiile făcute de șeful statului în contextul viitoarelor alegeri parlamentare din 6 decembrie. Totodată, Emil Boc a precizat că venirea la guvernare a PSD ar putea pune în pericol accesarea celor 80 de miliarde de euro pe care România îi are în față pentru următorii șapte ani”.

Referitor la criticile adresate președintelui Klaus Iohannis, Emil Boc a precizat: ”Acest lucru este tranșat definitiv de către Curtea Constituțională în interpretarea textelor Constituției și a rolului pe care Constituția i-l conferă președintelui României. Președintele României nu este monarhul Marii Britanii, nu este ales de Parlament ca să fie răspunzător în fața Parlamentului. Președintele României răspunde din punct de vedere politic în fața cetățenilor care l-au ales și care l-au mandatat să pună în practică un program pentru care l-au votat. În acest sens, el are dreptul la judecăți de valoare, la a-și expune opiniile. (...) Știu că poate să deranjeze dacă ești un partid de opoziție, dar atunci când un președinte este ales de toți românii, are dreptul constituțional și este obligat să spună lucrurilor pe nume”.

Totodată, primarul din Cluj-Napoca a precizat că succesul PNL în alegerile de duminică reprezintă o garanție pentru viitoarea modernizare a României.

”Să comparăm onest guvernarea PSD care a ridicat, din nefericire, incompetența la rang de politică de stat (...), ceea ce a fost în timpul guvernării PSD și din perpectiva atacului la statul de drept, că am fost pe cale să ni se suspende dreptul la vot din Uniunea Europeană și accesul la fondurile europene, așa cum astăzi Polonia și Ungaria riscă să nu primească banii din fondurile europene pe care România îi va primi, în valoare de 80 de miliarde de euro. Venirea la guvernare a PSD ar putea pune în pericol accesarea celor 80 de miliarde de euro pe care România îi are în față pentru următorii șapte ani. Avem în față nu doar următorii patru ani, avem șapte ani de modernizare a acestei țări, iar un partid care nu este credibil în Uniunea Europeană nu va aduce acești bani în țară. PNL face parte din cea mai puternică familie politică europeană, stă alături de Ursula von der Leyen, președinta Comisie Europene, de președinția Parlamentului European, și este un partid credibil și recunoscut din perpectiva acestor valori. Fără cei 80 de miliarde de euro, România riscă să se confrunte cu o gravă criză economică și să trecem de la o criză sanitară la o criză economică. De aceea, consider că, din punct de vedere politic, pe de o parte, președintele are dreptul să își exprime aceste puncte de vedere, iar din 6 decembrie, continuarea cu o guvernare PNL reprezintă o garanție că locurile de muncă vor fi create, că România va fi modernizată”, a mai spus Emil Boc.