Emil Boc: Vrem trecerea Clujului la nivelul următor. Proiecte precum trenul metropolitan, metroul sau centura metropolitană sunt deja în diferite stadii de realizare (VIDEO)

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, vrea un nou mandat și vine în fața alegătorilor cu un nou concept - Clujul metropolitan. Boc a declarat, pentru B1 TV, că acesta este un oraș de de referință în România și în Uniunea Europeană în primul rând datorită locuitorilor săi, iar el va lupta ca municipiul să-și păstrze statul pe care l-a câștigat. Mai departe, Emil Boc vrea să-și ducă la îndeplinire proiectele deja începute, precum trenul metropolitan, metroul sau centura metropolitană, care vor dezvolta foarte mult orașul. Scopul său este să aducă muncipiul la un alt nivel, astfel încât oamenii să fie mai bine plătiți, să aibă unde să stea în confort și să aibă acces la mobilitatea alternativă nepoluantă.

„Fructificând avantajele competitive pe care Clujul le are, vrem trecerea Clujului la nivelul următor, anume apropierea de calitatea vieții din Uniunea Europeană și păstrarea statutului pe care Clujul l-a câștigat. Clujul e, și datorită în primul rând clujenilor, un oraș de referință în România și în Uniunea Europeană. Dar știți că e greu să ajungi în vârf și e și mai greu să te menții acolo. Deci marea problemă e să menținem Clujul acolo unde e în materie de calitatea vieții.

Conceptul de bază de la care pornesc e acela al Clujului metropolitan, pentru a avea și locuri de muncă mai bine plătite, pentru a fi și locuri unde oamenii să locuiască, pentru a avea și acces la mobilitatea alternativă nepoluantă. Proiecte precum trenul metropolitan, metroul sau centura metropolitană sunt proiectele viitorului. Deja toate plecate pe drum, nu sunt povești. Sunt în diferite stadii de realizare, de la proiecte tehnice, până la realizarea unor documentații”, a declarat primarul Clujul, Emil Boc, pentru B1 TV.

El a ținut să le mulțumească locuitorilor din Cluj pentru că i-au acordat încredere și pentru că l-au susținut în proiectele sale. A mai spus, de asemenea, că e o onoare să fie primarul municipiul Cluj-Napoca: „Eu le mulțumesc clujenilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o în toți acești ani și pentru că m-au sprijinit în toate proiectele administrative și politice. E o mare onoare să fii primar al unui oraș precum municipiul Cluj-Napoca. În rest, mă duc cu bună-credință, cu ceea ce am făcut pentru că până la urmă aceste lucruri nu pot fi nici șterse, nici îmbunătățite, sunt așa cum sunt, iar oamenii pot să vadă aceste lucruri. Și, pe de altă parte, mă duc cu viziunea pentru perioada următoare a Clujului, pentru că rolul primarului e, în primul rând, să ofere viziune comunității lui, pentru a atrage investiții, locuri de muncă bine plătite, calitatea vieții și oamenii să rămână acasă. Asta e principala preocupare pe care o are în primul rând un primar”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.