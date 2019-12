Veteranul de război ignorat la manifestările de Ziua Națională a fost invitat la ședința solemnă a Parlamentului consacrată Revoluţiei (VIDEO)

Emil Vețeleanu, veteranul de război în vârstă de 100 de ani, ignorat de politicieni la festivitățile de Ziua Națională organizate în Râmnicu Vâlcea, a fost invitat în Parlamentul României, luni, la ședința solemnă consacrată împlinirii a 30 de ani de la Revoluţie.

Emil Veţeleanu va împlini, la finele lunii ianuarie, 101 ani. Este unul dintre ultimii supravieţuitori de la Cotul Donului. A luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial, la Transmisiuni, pe ambele fronturi şi de Est şi e Vest.

La finalul evenimentelor organizate în Râmnicu Vâlcea, de 1 Decembrie, cei prezenţi au trecut să salute oficialităţile, dar veteranul de război Emil Veţeleanu a fost ignorat. El era încadrat de prefectul judeţului Florian Marin şi de comandantul Centrului de Perfecţionare, EOD şi Geniu „Panait Donici” Râmnicu Vâlcea, lt. col. Cristian - Gabriel Arinton.

Sursă Video: Radio Vâlcea1

