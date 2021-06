Etapa a treia din Rabla pentru electrocasnice începe vineri. Tanczos Barna: Vom mai deschide cel puțin o etapă în cursul verii astfel încât bugetul total să fie epuizat de către beneficiari (VIDEO)

Cea de-a treia etapă a programului Rabla pentru electrocasnice debutează vineri, cu un buget de 15 milioane de lei, și se referă la acordarea de vouchere pentru aparate de aer condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare. „Ne așteptăm la același interes din partea beneficiarilor”, a declarat Tanczos Barna, ministrul Mediului, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan.

