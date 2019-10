Suferința unui tată. Eugen Iancu, la 4 ani de la Colectiv: „Niciunul nu-și dă demisia, niciunul nu-și asumă nimic, parcă nici n-ar fi murit 64 de oameni. Ăștia sunt disperați și se agață de postul lor. Atâta tot! (VIDEO)

Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv, a declarat, pentru B1 TV, că este inadmisibil ca la patru ani de la tragedia din clubul Colectiv nici acum să nu avem măcar un proces spre final legat de cauzele producerii acestei tragedii. Iancu a mai susținut că statul român nu a învățat nimic și că nimic nu s-a schimbat deoarece factorilor de decizie nu le pasă decât de imagine.

Alexandru Mihai Iancu (22 de ani), fiul lui Eugen Iancu, a fost a 59-a victimă a incendiului din Colectiv. Nu a fost transferat în străinătate și a murit la 3 săptămâni după incendiu.

