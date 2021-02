Eugen Orlando Teodorovici e noul trezorier al Federației Române de Rugby: „Nu stau deoparte!” (VIDEO)

Fostul ministru Eugen Orlando Teodorovici este noul trezorier al Federației Române de Rugby. El a fost ales cu unanimitate de voturi și va face parte din Colegiul Director al FRR, alături de președintele Alin Petrache și cei trei vicepreședinți, potrivit B1 TV.

„Nu stau deoparte! De astăzi mă alătur echipei Federației Române de Rugby. Voi face echipă bună cu Alin Petrache, Bogdan Marinescu, Mircea Copaci și Anton Pisaroglu, Emilia Vizitiu, Ștefan Demci, Ciprian Popa, Neculai Nichitean, Marius Tincu, Cornel Negruț, Cornel Ghenea, Andrei Ioan Szemerjai, Florin Matei și Bogdan Muntean. Întotdeauna am promovat și susținut sportul românesc care ne-a făcut de atâtea ori să fim mândri că suntem români! Rugby-ul este unul dintre campionii sportului românesc. Rămâne unul din sporturile care au creat caractere! Rămâne un motiv de mândrie prin rezultatele obținute de ai noștri - ca Stejarii - în competițiile cele mai importante. Iubesc rugby-ul, iubesc sportul, iubesc spiritul de echipă și forța pe care ți-o inspiră. Aș putea spune că nu știu dacă am ales eu rugby-ul sau rugby-ul m-a ales pe mine! Poate pentru ceea ce văd eu în acest sport: motivație, perseverență, îndemânare, anduranță, spirit de echipă ... și fair-play!”, a scris fostul ministru, sâmbătă, pe Facebook.

Eugen Teodorovici a devenit noul trezorier al FRR odată cu realegerea lui Alin Petrache în funcția de președinte al Federației, sâmbătă, la Adunarea Generală Ordinară de Alegeri de la Izvorani.

