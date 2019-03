Teodorovici vrea comisie de anchetă privind aurul României de la Londra: ''Nu cumva este pus gaj într-o operațiune internațională de către banca respectivă?''

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat că ar trebui constituită o comisie de anchetă parlamentară care să analizeze ”situația reală” privind aurul României ajuns la Londra și, în primul rând, contractul în baza căruia acesta ”s-a dus din România unde s-a dus el”. Social-democratul s-a întrebat dacă nu cumva ”aurul nostru de astăzi este pus gaj, să zic, într-o operațiune internațională de către banca respectivă”.

"Cel mai bine ar fi ca in Parlamentul Romaniei sa se faca o comisie, fie de la Senat, fie de la Camera, fie de la amandoua - de fapt, Senatul are aceste atributii - care sa spuna asa: ”dom'le, haideti sa vedem situatia reala, lasam ca aducem sau nu aurul”.

Adica, in primul rand, contractul in baza caruia aurul Romaniei, in anul de gratie, s-a dus din Romania unde s-a dus el, contractul cu toate clauzele, pentru ca acel aur, odata dus acolo, sa vedem care sunt costurile de chirie si cine dispune de acest aur. Acest aur in baza lui se garanteaza, dar nu de noi, ci de cei care au aurul.

De asta trebuie vazut. Nu cumva aurul nostru de astazi este pus gaj, sa zic, intr-o operatiune internationala de catre banca respectiva. De fapt, daca vedem acel contract, vom sti exact", a declarat Eugen Teodorovici, la Antena3, citat de ziare.com.

Ministrul a apreciat că oamenii se vor convinge astfel că nimeni nu vrea să fure aurul: ”Va dati seama ce aberatie? Fura un partid politic aurul tarii?! Acestea sunt chestiuni... Cred ca se pune foarte mare pret si pe nivelul foarte jos de cultura financiara care astazi, din pacate, exista”.