Teodorovici, după ce s-a retras din lupta pe funcțiile din PSD: Eu n-am încercat decât să ridic nivelul competiției (VIDEO)

Eugen Teodorovici a declarat că a decis să se retragă din cursa pentru funcția de președinte executiv al PSD, pentru că e ministru de Finanțe și i se pare normal să se gândească întâi la problemele țării.

”Nu e adevărat că m-am temut că n-o să primesc suficiente voturi.

Eu așa înțeleg că trebuie să facem: să lucrăm în funcțiile pe care le avem, pentru țară, pentru guvern și, în final, pentru partid. Într-un Guvern, ministrul Finanțelor e cheia și pe Legea pensiilor și pe salarizare și pe PNDL și cam pe tot.

Eu n-am încercat decât să ridic nivelul competiției, să aduc ceva în plus.

Motivul vi l-am spus printre rânduri: ca ministru, trebuie să faci ce trebuie pentru țară și pentru guvern, apoi pentru partid”, a insistat Eugen Teodorovici.

El a ținut și să o apere pe Viorica Dăncilă în fața criticilor: ”Am văzut foarte multe obiecții, critici față de doamna Dăncilă. Trebuie să fie apreciată, pentru că înfruntă toate problemele și partidul trece printr-o situație prin care nu a mai trăit până acum. N-ar trebui să fie pusă pe picior de egalitate cu alți colegi din partid care au foarte multă experiență. Sunt convins că aceștia în locul ei nu ar fi făcut față”.

