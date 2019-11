Eugen Teodorovici, ironic la adresa lui Marcel Ciolacu înainte de CEx: „Vă vine liderul maxim”. Ce spune despre demisia din funcția de președinte executiv al PSD (VIDEO)

Eugen Teodorovici a declarat marți, înainte de ședința CEx a PSD, că nu își va da demisia din funcția de președinte executiv al PSD și că „toți cei implicați în procesul electoral” trebuie să își asume eșecul de la alegerile prezidențiale.

”Eu nu îmi dau demisia. Eu nu am cedat în fața unor competiții. Trebuie să respectăm statutul. Congres trebuie făcut cât mai repede, dar ținând cont de pașii care trebuie făcuți înainte. M-ar fi jignit, toți mă cunosc și știu că nu îmi vând votul. PSD nu e de vânzare, nu e preț pentru PSD. Dăncilă știe ce are de făcut. Trebuie făcută o analiză și la centru și la filialele locale. Nu știu dacă va demisiona Viorica Dăncilă”, a spus Eugen Teodorovici.

Fostul ministru al Finanțelor a avut și un comentariu ironic la adresa lui Marcel Ciolacu, cel despre care se vehiculează că ar putea prelua președinția PSD în cazul demisiei lui Dăncilă.

„Vă vine liderul maxim”, le-a spus Teodorovici jurnaliștilor atunci când Ciolacu a ajuns la sediul PSD.

