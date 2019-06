Cum i-a împăcat Teodorovici pe primarii nemulțumiți de bugete. Robert Negoiță: Sumele de care am fost vitregiți în primele trei luni ale anului vor fi restituite la rectificarea bugetară (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și mai mulți primari au discutat marți despre problemele cu bugetele pe care le au administrațiile locale. La final, Robert Negoiță, primarului Sectorului 3, a susținut că au ajuns la o soluție: sumele pe care primăriile le-au pierdut în primele trei luni ale anului vor fi primite la rectificarea bugetară.

”Să lăsăm trecutul cum a fost. Acum avem un angajament din partea doamnei Dăncilă și a domnului Teodorovici că sumele de care am fost vitregiți în primele trei luni ale anului vor fi restituite la rectificarea bugetară. E un pas înainte. Avem o promisiune, să sperăm că va fi respectată. Un alt aspect: atâta vreme cât cotele au fost atât de modificate în ultimii doi ani, am insistat ca aceste cote pe care le avem să fie trecute nu doar în Legea bugetului de stat, cât și în Legea finanțelor publice locale”, a declarat primarul Sectorului 3.

Întrebat ce se va întâmpla dacă Dăncilă și Teodorovici nu-și respectă promisiunea, Negoiță a răspuns: ”sincer, diferența dintre noi, oamenii, și restul vietăților, e că noi avem cuvânt. Dacă nici pe ăsta nu-l mai avem, nu mai e nicio diferență. Eu am credința că suntem cu toții oameni”.

