Nouă declarație deplasată a lui Eugen Teodorovici. Ministrul demis al Finanțelor a susținut, chiar în Parlament, că... îi plac curvele, dar nu cele blonde.

„V-am mai spus eu, cu mine s-a închis. (...) Îmi plac curvele, dar nu blonde”, a spus Teodorovici, în timpul audierii în Parlament a lui Florin Cîțu, propunerea PNL pentru funcția de ministru al Finanțelor.

Nu e clar la cine s-a referit Teodorovici.

