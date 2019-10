Val de indignare după ieșirea mitocănească a lui Teodorovici la adresa reporterului B1.RO. „Ce jeg scoate nea mizerie ăsta din el” / „Nu mai are ce căuta în spațiul public după ce a jignit o femeie în acest hal!” (VIDEO)

Eugen Orlando Teodorovici, încă ministru al Finanțelor, a stârnit revoltă în spațiul public, după ieșirea mitocănească la adresa unei jurnaliste B1.RO.

Supărat pe rezultatul de la moțiunea de cenzură, liderul social-democrat a răspuns întrebărilor reporteriței într-un mod ce poate fi catalogat chiar drept hărțuire sexuală. (Detalii AICI)

După acest incident fără precedent, românii l-au luat la rost pe ministru, pe pagina sa de Facebook.

Interlopul politic Teodorovici, mitocănie și hărțuire sexuală la adresa reporterului B1.ro: "Sunteți liberă diseară? / Îmi faceți curte că nu vă văd ochișorii, dinții văd că îi aveți puși"

„Sunteti un om de cea mai joasa speta(politician de 2 bani, asta ati demonstrat deja) Povestiti-ne putin de dialogul cu doamna ziarist de la B1TV” - e mesajul lăsat de un internaut pe pagina de Facebook a lui Teodorovici.

„Jeg ce esti! Imi povoci greata. Cititi aici ce mitocan poate fi “craiul”...”, a scris o altă utilizatoare Facebook.

Reacții au venit și din partea mai multor jurnaliști de la diverse publicații și televiziuni, dar și din partea unor profesori și politicieni.

„Nulitatea de Teodorovici închide urâta guvernare Dragnea vorbind exact pe stilul de golan fără școală care îi caracterizează pe bărbații acestui cabinet. (...) Nu mai e nimic de comentat. PSD e o hazna. Și atât”, a susținut redactor șef la Newsweek Romania, Răzvan Chiruţă.

Concluzia lui Mircea Marian, senior editor la Newsweek România, este că PSD n-a învățat nimic: „Javrele astea, acum, că sunt pe făraș, pleacă de la putere urât, ca nu cumva să credem că au învățat ceva”.

„Teodorovici și-a depășit azi recordul la golănie. I-a vorbit unei jurnaliste de la B1 ca ultimul derbedeu”, a scris și Dan Turturică, de la universul.net.

Mihaela Miroiu, profesor la Facultatea de Științe Politice - SNSPA, a notat că indivizi precum Teodorovici sunt mai jos decât josnicia.

„Orlando - discotecarul ofilit - și-a arătat caracterul infect azi. De interlop și de hărțuitor fără nici un respect fata de nimeni. Un golan infect. Locul lui e oricum la pușcărie - nu doar pentru 3 ani jumate ci pentru 20 de ani că așa zice legea. Gazele rusești o sa ii ducă acolo. O sa vedeți”, a scris și Andrei Caramitru (USR).

„Am încetat demult să mai am așteptări de la politicieni, în general. Doar că momente de genul ăsta denotă probleme grave ale personajului”, a scris și Alexandru Ion Giboi, fost director general Agerpres, acum secretar general la European Alliance of News Agencies.

Răzvan Pascu, antreprenor și consultant în turism: „Mitocănie la cel mai înalt nivel. Ceva de neconceput în orice țară civilizată”.

Jurnalistul Dragoș Pătraru, de la Starea Nației (Prima TV), a comentat în stilul personal ieșirea lui Teodorovici: „Orlando a tras cu dinții să ia trofeul Simțitul Zilei... nea simțitul! Nea simțitul, că așa îi zic copiii când îl văd cu părul alb. ”Nea simțitule, ce faci bre?” Uitați ce jeg scoate nea mizerie ăsta din el... Orlando, ce gagicar ești nebunule și cum zâmbești cu gropile alea în obraji! Vezi să nu ți le asfalteze careva... I se pare glumă asta cu boii.ro. Ha - Ha - Ha... Atât îl duce pe el motorașu... Orlando, v-a dat Dăncilă viagra, să fiți răi la moțiune? Bre, ești în călduri? Prea te uiți la ochișori și la dințișori. Vezi că și Dragnea, înainte să se ducă la pârnaie, îi tot chema pe jurnaliști la baie.. Ei bine, Olando nu e numai un incredibil de prost ministru, mai e și foarte foarte mârlan. Știam eu că e o personalitate complexă...”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24 și republica.ro, a insistat că, după acest episod, Eugen Teodorovici pur și simplu nu mai are ce să caute în spațiul public: „O situație absolut revoltătoare pe holurile Parlamentului. Există în Guvernul României un personaj, domnul Teodorovici, cel care are pe mână întreg bugetul țării și autorul OUG 114. Azi a jignit, și chiar mai mult, o ziaristă. Sunt foarte multe de spus despre acest dialog, dar cred că două cuvinte - ministru adjectiv! Ăsta e domnul Teodorovici! În orice țară civilizată din această lume, șeful unui astfel de personaj, în speță doamna Dăncilă, campioană a feminității politice în campanie, mâine, că și dintr-un cabinet demis prin moțiune de cenzură poate fi zburat oricine, mâine ar trebui să-l demită pe acest individ. Nu mai are ce căuta în spațiul public domnul Teodorovici după ce a jignit o femeie în acest hal, în acest hal! Nu există cuvinte pentru comportamentul acestui personaj care pretinde că e oficial român”.

La rândul său, politologul Cristian Pârvulescu a declarat, pentru Digi24, că astfel de comportamente, precum cel al lui Teodorovici, generează actele de violență împotriva femeilor care se petrec în societate: „Trebuie să punem în context, în contextul acestei veri în care problema violenței împotriva femeilor a fost pusă cu timiditate în România. Asemenea comporamente sunt cele care generează această violență. Când auzim ministri spunând astfel de lucruri, trebuie să ne înspăimântăm. Comportamentul domnului Teodorovici e intolerabil din toate punctele de vedere”.