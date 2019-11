Eugen Teodorovici, la un pas de bătaie cu Mihai Fifor: ”Am început să-l caut prin partid. Norocul lui că nu l-am găsit” / Derapaj la adresa lui Rareș Bogdan

Fostul președinte executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a admis, miercuri, în cadrul unei emisiuni televizate, că a fost la un pas de bătaie cu Mihai Fifor după CEx-ul PSD, după ce colegul său de partid declarase pentru un post de televiziune că acesta a demisionat din funcția pe care o ocupa în partid, deși Teodorovici nu făcuse acest lucru.

”Eu am cerut Congres, nici nu participam la el ca să candidez pentru funcții. Pentru că se leagă iar de felul meu de a fi. Nu pot să spun dimineaţă că-mi dau demisia pe Facebook, după o oră sau două sau trei să modific postarea că nu-mi mai dau demisia, adică mă fac că nici n-am menţionat acest lucru, adică nu pot să fac eu oamenii să creadă în mine şi mai ales că eram după CEX la partid şi uitându-mă la un post de televiziune am urmărit discuţia telefonică a dânsului pe post. Şi aud ce? Că nu şi-a dat demisia. Teodorovici. (...) În fine... Şi în momentul ăla, vă daţi seama că...măcar spune adevărul, nimic altceva. Şi am început să-l caut prin partid, recunosc. Nu l-am găsit. Şansa dânsului şi norocul dânsului. Nu l-am găsit.

Nu l-am văzut, a trecut pe lângă perete (n.r. în emisiunea de dinaintea celei în care a fost prezent a participat Mihai Fifor, iar cei doi au trecut unul pe lângă altul, pe hol). Am spus că nu candidam, dacă aveam funcție interimară, pentru că așa e normal, cine are funcție interimară să nu candideze.”, a declarat Teodorovici, la România TV, potrivit Știripesurse.ro.

În acest context, Teodorovici i-a cerut moderatorului emisiunii să nu-i mai spună ”Orlando”, ci ”Eugen”.

”Vă rog frumos, spuneţi-mi Eugen Teodorovici. Orlando a făcut-o măgarul ăla de Rareş Bogdan cu ai lui, cu Gușă. (...) Ce au încercat ei să facă cu acest Orlando? Logica lor: să ducă în derizoriu orice discurs de-al meu ca ministru, să-l ducă în derizoriu având acest nume, Orlando. Ăsta-i numele meu, aşa m-au botezat părinţii. Băsescu mi-a făcut cea mai mare promovare, mi-a zis ”dandy de la Fonduri Europene” și căuta lumea pe internet să vadă cine sunt”, a mai spus Eugen Teodorovici.