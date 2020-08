Eugen Teodorovici: Marcel Ciolacu trebuie să explice colegilor din PSD de ce nu s-a putut ca moțiunea să fie discutată și votată în Parlament. Nu s-a dorit trecerea moțiunii (VIDEO)

Fostul ministru Eugen Orlando Teodorovici a recunoscut, luni seară, în direct pe B1 TV, că ziua de luni a fost una „rușinoasă” și susține că Marcel Ciolacu, președintele PSD, „trebuie să explice colegilor din partid care este motivul pentru care astăzi, din păcate, moțiunea n-a putut fi nici măcar discutată și votată în Parlament”.

