Teodorovici, la întâlnirea cu primarii: Dăncilă nu a venit, că e la Bruxelles! Negoiță: De fapt, e în Guvern și n-are nimic important pe agendă. Putea să vină măcar să ne citească un discurs cât de cât (VIDEO)

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici a mers, miercuri, la o întâlnire cu primarii de municipii, unde s-a dat iar în stambă, informează B1 TV.

Primele contre le-a avut cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă. Ministrul Finanţelor i-a spus pur şi simplu edilului că nu se exprimă inteligibil. Dar teodorovici însuși și-a pierdut coerența încercând să demonstreze câtă economie știe: ”nu pot să mă abțin să nu fac o remarcă înainte de a da răspunsuri la câteva chestiuni care s-au ridicat. Sincer, stâteam așa la motivarea președintelui pe buget și-mi spuneam că nu poate fi ceva mai inteligibil... mai greu inteligibil... decât ce dânsul făcea ... sau a spus față de buget. Acum mi-ați dat dovada că se poate și mai... și mai rău, din păcate!”.

”Sper că sunt suficient de inteligibil, că pomenile din banii noștrii nu sunt foarte apreciate de către noi și sper că dumneavostră, stimați colegi, sunteți de acord. Domnul președinte, care pomeni din banii dumneavostră? Hadeți să... Încă o dată: dacă aveți declarații, luați-vă telefonul, cum fac alții în Parlament, filmați-vă, declarați ce aveți de declarat și puneți-vă pe internet”, a încercat Teodorovici să fie ironic.

Iar când ministrul Finanţelor a trebuit să scuze lipsa premierului de la această discuţie, a fost şi mai rău. Orlando Teodorovici i-a minţit pe primari că Viorica Dăncilă este la Bruxelles: ”Doamna prim-ministru a răspuns și îmi aduc aminte că a răspuns la toate invitațiile de a se întâlni cu dumneavostră. Ea astăzi nu a putut participa, pentru că este la Bruxelles”.

Replica a venit rapid de la Robert Negoiță: ”Vă asigur că doamna prim-ministru este în clădirea Guvernului și nu are nimic important pe agendă. Putea să vină aici măcar să ne citească un discurs cât de cât”.

