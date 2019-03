Eugen Teodorovici confirmă că taxa pe activele băncilor va fi modificată

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat că taxa pe activele băncilor va fi modificată, mai multe variante fiind discutate cu Asociația Română a Băncilor.

”Va fi semestrială, se va plăti anual. Nu (calculate în funcție de ROBOR). Haideți că am și dat public câteva elemente din discuția pe care am avut-o cu băncile, săptămâna trecută. Discuțiile continuă, pentru că am avut un grup comun cu cei de la ARB pentru a vedea forma finală a fiecărei propuneri în parte, pentru a vedea cum rămâne și cum se va găsi în textul final”, a declarat Eugen Teodorovici.

El nu a vrut să discute despre taxa de 2% pe cifra de afaceri în cazul companiilor din energie, precizănd că pe această temă trebuie să vorbească ministrul Energiei.

Politicienii din opoziţie spun că autoritățile mint când spun că ratingul României a scăzut din cauza lipsei bugetului. Pe de o parte, guvernanţii susţin că TAXA DE LĂCOMIE este actul „cel mai curajos și îndrăzneț" care a apărut în România după revoluție. Pe de altă parte, pentru a scădea ratingul trebuie făcute corecturi majore în mult vestita ordonanţă şi promit că le vor repara. Dar, companiile de rating, nu funcționează pe promisiuni, precum politica, ci pe fapte.

Ratingurile pentru România continuă să fie susținute de nivelurile moderate ale datoriei externe private și publice, precum și de perspectivele de creștere sănătoase, dar eficacitatea instituțională slabă limitează ratingurile.