Eugen Teodorovici, al doilea social-democrat, a afirmat, vineri, că pe perioada mandatului său de președinte executiv nu va accepta negocierile pe sub masă, „făcute fără știința și în ciuda partidului”, și nici predarea PSD ca ostatic.

AU APĂRUT IMAGINI EXPLOZIVE DE LA NUNTA ANULUI! ASTA E PREA DE TOT



Declarația ministrului vine pe fondul zvonurilor că Tăriceanu ar amenința PSD cu ieșirea ALDE de la guvernare, în cazul în care Viorica Dăncilă nu-și retrage candidatura de la prezidențiale și nu acceptă să-l susțină pe partenerul său de guvernare în postura de candidat unic în cursa către Cotroceni.

EA ESTE CEA MAI SEXY FEMEIE DIN ARMATĂ! I-A INNEBUNIT PE TO ȚI ȘI ACUM S-A DEZBRĂCAT PENTRU PREȘEDINTE! (GALERIE FOTO)



„Ca să putem insista pentru România, trebuie să insistăm pentru PSD