Eugen Teodorovici susține că nu va demisiona din funcția de președinte executiv al PSD: ”Am fost și eu la Ciolacu. I-am spus că Dăncilă nu merită să iasă pe ușa din dos” 

Eugen Teodorovici susține că nu va demisiona din funcția de președinte executiv al PSD, așa cum s-ar fi cerut luni seară în ședința ”CEx-ului paralel” al social-democraților, convocată de marcel Ciolacu în biroul său de la Parlament.

Fostul membru al Guvernului Dăncilă a declarat că a purtat și el discuții cu Ciolacu în cursul zilei de luni și că i-a transmis acestuia că Viorica Dăncilă nu merită „să iasă pe ușa din dos” de la șefia PSD, după eșecul de la alegerile prezidențiale. Asta în condițiile în care candidatura sa la alegerile prezidențiale a fost votată în cadrul CEx.

Întrebat, la Antena 3, dacă va demisiona din funcția pe care o ocupă în cadrul PSD, Teodorovici a răspuns: „Nu. Aici să fie lucrurile și mai clare. Azi am fost și eu la domnul Ciolacu, la Parlament, la dânsul la birou. Era normal să o fac. Am avut o discuție telefonică cu dânsul. Dânsul m-a sunat de dimineață. Am spus că vin, desigur. Pot să vă spun ceva și din acea discuție scurtă, pentru că dânsul a plecat la discuția cu doamna președinte. Am spus câteva lucruri, cum ar fi: în primul rând această femeie, hai să spunem așa, femeie președintele partidului astăzi, nu merită să iasă pe ușa din dos, pentru că până una alta CEx-ul a votat-o să fie candidatul partidului la prezidențiale, cu două sau trei excepții”.

Așadar, după înfrângerea usturătoare de la alegerile prezidențiale, se pregătesc schimbări radicale în PSD. Potrivit unor informații pe surse din cadrul întâlnirii care a avut loc luni seară în biroul lui Marcel Ciolacu de la Parlament, în ședinta de marți a Comitetului Executiv Național al PSD nu se va anunța doar demisia Vioricăi Dăncilă de la șefia partidului, ci vor fi debarcați toți membrii Biroului Permanent. Este vorba despre preşedintele executiv, secretarul general și vicepreşedinţii formațiunii.

Iar în cazul în care președintele executiv Eugen Teodrovici și secretarul general Mihai Fifor vor refuza să își părăsească funcțiile, s-ar putea recurge la suspendarea lor din partid, sau chiar la excludere, conform unor surse politice.

În aceste condiții, PSD ar urma să aibă o conducere colectivă interimară, în frunte cu Marcel Ciolacu, până la organizarea unui congres.

De asemenea, în ședința de luni seară s-ar fi vorbit și despre schimbarea siglei și numelui PSD, într-un proces de transformare totală a partidului.