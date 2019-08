Eugen Teodorovici (PSD): Dragnea a fost al nostru. Când un copil greșește nu îl dai afară din casă, ci îi explici ce e corect de făcut

Eugen Teodorovici, președintele executiv al PSD, a declarat, marți, că Liviu Dragnea a fost unul de-al lor și, printr-o metaforă, afirmă că acesta nu trebuie exclus, ci mai degrabă comportamentul său ar trebui îndreptat.

SO ȚIA LUI MIHAI CONSTANTINESCU, ÎN LACRIMI, DE DURERE! DIN PĂCATE, A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)



„Ne-au făcut să nu putem să pronunţăm numele preşedintelui Dragnea. De ce? Dom’le, am spus-o şi la televizor, n-am avut o relaţie bună cu Liviu Dragnea, toată lumea o ştie. (…) A fost al nostru, cu bune şi cu rele, a fost al nostru. Un copil care îți greşeşte în casă, sparge farfuria sau ceaşca cu cafea, îl dai afară din familie? Nu, îl chemi, îl înveţi, îi spui ce are de făcut în mod corect să nu mai greșească. Așa și cu noi. Dragnea a făcut multe lucruri bune. Este al nostru, să nu ne fie teamă să spunem ce avem de spus", a declarat Eugen Teodorovici, marți, la Craiova, potrivit euractiv.ro.

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)



Vorbind despre Claudiu Manda, care fusese ales în funcția de președinte PSD Dolj, Teodorovici a afirmat: „Claudiu Manda este cel mai chiparos din Parlamentul European. Pentru mine este o pierdere pentru România că s-a dus în Parlamentul European, totuşi este un câştig pentru noi ca ţară că îl avem pe Claudiu acolo. Mulţi vor fi uimiţi de felul lui de a fi, de felul lui românesc de a împunge şi de a spune despre România”.