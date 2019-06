Teodorovici reacționează la acuzația că Guvernul pregătește concedieri și tăierea salariilor în sectorul public: Avem bani, dar dacă sunt cheltuieli care pot fi ajustate, de ce să nu se facă acest lucru? (VIDEO)

Cineva încearcă într-un mod jalnic să aducă această discuție pe tapet - așa a reacționat Eugen Teodorovici, întrebat dacă Ministerul Finanțelor a trimis tuturor instituțiilor publice o notificare prin care cere, în mod expres, ”reducerea numărului de angajați și/sau reducerea cuantumului unor drepturi salariale”. Informația a fost dezvăluită de senatorul USR Vlad Alexandrescu. Acesta a și postat pe Facebook capturi din document. (Detalii AICI)

Eugen Teodorovici insistă că mai sunt bani la buget, iar instituțiilor li s-a cerut să-și analizeze cheltuielile deoarece ”dacă sunt cheltuieli publice care pot fi ajustate în mod logic, de ce să nu se facă acest lucru? ”

