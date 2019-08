Eugen Teodorovici vrea să fie șeful organizației de femei din PSD să le crească... natalitatea: „Aş fi cel care se ocupă de acest program” (VIDEO)

Eugen Teodorovici, președintele executiv al PSD, și-ar dori să fie șeful organizației de femei social-democrate și să se ocupe de creșterea natalității, relatează B1TV.



„Vă spun ca bărbat, am spus și o să spun în continuare și nu îmi retrag dorința aceasta de a depune dosarul atunci când se fac alegeri pentru organizația de femei PSD, pentru că vreau să devin președintele organizației. Eu o să candidez sigur.



(Viorica Dăncilă - n.r.) să facă mai multe programe frumoase, unul dintre ele se referă la creşterea natalităţii. Foarte multe măsuri, chiar frumoase, de suflet. (...) Am auzit, aşa - nu sunt convins, pentru că nu am auzit din partea domniei sale - că aş fi cel care se ocupă de acest program”, a afirmat Teodorovici, la Mamaia.



Planurile ambițioase ale ministrului nu se opresc aici, totuși. Numărul 2 în PSD și-ar dori să schimbe mentalitatea bărbaților din România, când vine vorba despre modul în care aceștia privesc femeile.



„Eu o să mă lupt pentru a schimba mentalitatea bărbaților cu adevărat. Acolo e problema. Nu număr egal femei-bărbați, ci felul în care bărbații vă simt aproape și vă respectă ca pe un semen, ca pe ei înșiși”, a adăugat Teodorovici.



La conferința de la Constanța au mai participat liderul PSD, premierul Viorica Dăncilă și secretarul general al partidului, Mihai Fifor.

