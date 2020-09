Eugen Tomac: Actul prin care Prefectura Capitalei a constatat încetarea mandatului de primar al lui Robert Negoiță a fost datat cu „2019” pentru a-l ajuta pe actualul edil în instanță (VIDEO)

Eurodeputatul Eugen Tomac, președintele PMP, susține că actul prin care Prefectura Capitalei a constatat încetarea de drept a mandatului de primar al lui Robert Negoiță a fost datat cu anul „2019”, „pentru a-l ajuta în instanță pe actualul” edil, „care vrea cu orice preț să rămână” în Primăria Sectorului 3.

