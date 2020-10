Eugen Tomac acuză un blat PSD - USR la alegerea lui Florin Iordache la șefia Consiliului Legislativ: Rezultatul votului bate orice speculație (VIDEO)

Eugen Tomac, liderul PMP, a dat de înțeles, într-o intervenție pentru B1 TV, că alegerea social-democratului Florin Iordache în fruntea Consiliului Legislativ este rezultatul unui blat între PSD și USR. În opinia sa, dovadă este faptul că din acest joc au ieșit câștigătoare aceste două partide: PSD a dat președintele Consiliului, iar a doua funcție a ajuns la George Dircă, senator al Uniunii. Florin Iordache, zis și ”Altă Întrebare”, este autorul controversatei Ordonanțe de Urgență 13, OUG care a declanșat cele mai mari proteste în România postdecembristă. Tot el a condus și Comisia parlamentară specială care a ciuntit Codurile Penale și Legile Justiției.

„Am fost vreo șapte ani prin Parlament. PSD și niciun partid nu face cadou vreo funcție din greșeală. A fost o înțelegere politică evidentă, atât timp cât după, rezultat, avem două realități: președintele Consiliului Legislativ e Florin Iordache de la PSD, iar vicepreședintele e Dircă de la USR. Votul și rezultatul lui bate orice speculație. În Parlament nu se întâmplă nimic la voia sorții. Gândiți-vă că a fost candidat un titan constituționalist ca Augustin Zegrean.

În clasa politică s-a așezat un strat foarte, foarte gros de ipocrizie. Acum 10 ani, românii au spus: ”vrem maxim 300 de parlamnetari”. De doi ani stă pe ordinea de zi a Camerei legea inițiată de noi ce prevede 300 de parlanentari. Legea a fost adoptată de Senat acum doi ani. Nimeni nu vrea să discutăm despre acestă lege. Acest fapt e o insultă și un dispreț față de democrație. Clasa politică avea obligația să implemnteze acest rezultat. De asta se întâmplă așa ceva în Parlament”, a declarat Eugen Tomac, pentru B1 TV.

